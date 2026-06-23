PRONÓSTICO
¿Llega una ola polar a Gualeguaychú?: anuncian un miércoles con temperaturas muy bajas
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que toda la provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarillo por bajas temperaturas. Las mínimas rondarán los 2 grados y el viento sur provocará que la sensación térmica sea incluso aún más fría.
El alerta indica que el frío puede tener “efecto leve a moderado en la salud” con temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 3 grados y la máxima de 12 grados. En la capital y alrededores se espera cielo mayormente nublado.
En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 2 grados y máxima de 13 grados. En estas ciudades también se anuncia una jornada con cielo mayormente nublado.
El tiempo en la ciudad
Tanto en Gualeguaychú, como en Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, las temperaturas registrarán mínimas en torno a los 2 grados y máximas que difícilmente superen los 11 grados.
En Gualeguaychú, la mañana se prevé mayormente soleada, con algunas nubosidades hacia el mediodía y el cielo nublado durante la tarde. Para las 8 de la mañana, la temperatura prevista es de unos 3 grados, la cual irá en aumento hasta alcanzar unos 6 grados a las 10 y unos 11 grados para el mediodía. Por la noche volverá a descender bruscamente para dar paso a un jueves con temperaturas similares