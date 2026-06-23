El Servicio Meteorológico Nacional anunció que toda la provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarillo por bajas temperaturas. Las mínimas rondarán los 2 grados y el viento sur provocará que la sensación térmica sea incluso aún más fría.

El alerta indica que el frío puede tener “efecto leve a moderado en la salud” con temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 3 grados y la máxima de 12 grados. En la capital y alrededores se espera cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 2 grados y máxima de 13 grados. En estas ciudades también se anuncia una jornada con cielo mayormente nublado.



El tiempo en la ciudad

Tanto en Gualeguaychú, como en Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, las temperaturas registrarán mínimas en torno a los 2 grados y máximas que difícilmente superen los 11 grados.

En Gualeguaychú, la mañana se prevé mayormente soleada, con algunas nubosidades hacia el mediodía y el cielo nublado durante la tarde. Para las 8 de la mañana, la temperatura prevista es de unos 3 grados, la cual irá en aumento hasta alcanzar unos 6 grados a las 10 y unos 11 grados para el mediodía. Por la noche volverá a descender bruscamente para dar paso a un jueves con temperaturas similares