El próximo lunes 19 de enero por primera vez en Argentina se producirá la descarga de autos de uno de los barcos más emblemáticos de la industria automotriz, en el marco del plan del Gobierno de abrir la importación de vehículos.

Aunque suene extraña la combinación de palabras, efectivamente se trata de un buque de gran capacidad que entrará al puerto de Zárate, el domingo a última hora y comenzará la descarga de autos al día siguiente. El operativo se realizará en la Terminal TZ1, en el mismo puerto que utiliza la industria automotriz para bajar autos importados y subir vehículos de fabricación nacional que tienen destino de exportación.

Se trata del primer buque de una flota perteneciente a la compañía china BYD que llega a Argentina con un embarque superior a los 5.000 vehículos híbridos y eléctricos que fueron habilitados por el Gobierno para poder importarse sin pagar arancel extrazona del 35%.

De esa forma, se dará un fuerte impulso a la participación de estos autos importados en el mercado local. Sobre un cupo total de 50.000 unidades anuales que entran bajo ese régimen especial, en el mercado se estima que ya ingresaron 15.000. La totalidad del cupo correspondiente a 2025 deberá llegar al país antes del 31 de enero.

Pero más allá de la curiosidad que genera el barco por sus dimensiones y su capacidad de subir y bajar vehículos por sus propios medios, el hecho de pertenecer directamente a una compañía automotriz lo hace trascendente, y marca el ritmo al que se mueve la industria automotriz china en la actualidad, ya que no depende de terceros para organizar la logística de su expansión internacional.

La flota de BYD está compuesta por 8 buques de gran capacidad, que juntos pueden transportar hasta 65.000 unidades por viaje

Este barco es el BYD Changzhou, pero es parte de una flota de 8 buques gracias a los cuales la marca proyecta poder transportar unos 65.000 vehículos por viaje entre todos los navíos.

La simbología que tiene esta embarcación, al igual que las otras 7 similares de la flota, es que le permite a la marca evitar los intermediarios y el costo variable de fletes, temas que complicaron la distribución de vehículos y aumentaron los costos de manera gravitante en los primeros dos años pospandemia. También, como parte de la misma filosofía, la marca no tiene intermediarios ni representante oficial en la Argentina, sino que entró el año pasado al mercado con una filial de la propia casa matriz.

El barco que arribará a Zárate dispone de altos estándares de tecnología de propulsión basada en utilizar gas licuado y combustible convencional, lo que le permite ser más eficiente y rápido que los buques tradicionales, haciendo foco en el cuidado del medio ambiente. La compañía tiene previsto incorporar siete buques más a su flota durante los próximos dos años. La capacidad del barco es de 7.000 unidades por viaje.

El antecedente más cercano de la operación de esta flota china en Sudamérica ocurrió en Brasil, donde uno de sus barcos descargó más de 5.400 autos eléctricos e híbridos en el puerto de Suape, en el estado de Pernambuco, en mayo del año pasado. El BYD Explorer 1, otro buque de 199,9 metros de eslora, realizó esa descarga récord para abastecer la creciente demanda brasileña. En paralelo, la empresa también empezó a ensamblar vehículos en Brasil.

La llegada de barcos de BYD a Brasil se empezó a producir en 2023 y van varios viajes que descargan autos para el mercado de ese país. REUTERS/Anderson Coelho To match Special Report CHINA-AUTOS/OVERSUPPLY

La llegada de esta marca china, en conjunto con otras 10 marcas nuevas, es parte del cambio en el mercado automotor argentino, que está dado por dos variables que viajan en paralelo.

Por un lado, la apertura irrestricta de importación de automóviles que propició el Gobierno de Javier Milei, generó el interés de la industria automotriz asiática para expandir su presencia en nuevos mercados a los que hasta 2023 podía llegar con pocas unidades por las restricciones y el marco impositivo.

La segunda vía es el cupo de 50.000 autos por año que no pagan arancel del 35% de importación extrazona por ser automóviles híbridos y eléctricos con un precio menor a USD 16.000 FOB (libre de impuestos y costos) en puerto de salida. Este programa se extenderá hasta 2029 inclusive, lo que permitirá que ingresen al país 250.000 autos exentos del gravamen.