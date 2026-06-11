El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este jueves estará algo nublado en la ciudad, con mínimas de entre 9 y 10 grados, y máximas de 17 grados. En tanto, llegará un frente frío este viernes, que descenderá las temperaturas hasta los 6 grados.

Las condiciones del tiempo mejorarán hasta este viernes, con menor nubosidad. En tanto, el sábado se prevén inestabilidades. Se trata de posibles lluvias aisladas y débiles. El domingo mejora el tiempo y se aguarda un refuerzo del frío.

Tiempo en Entre Ríos: llega frente frío este viernes 12 de junio



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima de este viernes será de 6 grados y la máxima alcanzará los 19 grados.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 18 grados.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 6 grados de mínima y 18 grados de máxima.