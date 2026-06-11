EL PRONÓSTICO
Llega un frente frío a Gualeguaychú y las temperaturas bajarán considerablemente
Las temperaturas bajarán considerablemente y se espera una mejora temporal de las condiciones del tiempo. El sábado podrían volver algunas precipitaciones leves y aisladas.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este jueves estará algo nublado en la ciudad, con mínimas de entre 9 y 10 grados, y máximas de 17 grados. En tanto, llegará un frente frío este viernes, que descenderá las temperaturas hasta los 6 grados.
Las condiciones del tiempo mejorarán hasta este viernes, con menor nubosidad. En tanto, el sábado se prevén inestabilidades. Se trata de posibles lluvias aisladas y débiles. El domingo mejora el tiempo y se aguarda un refuerzo del frío.
Tiempo en Entre Ríos: llega frente frío este viernes 12 de junio
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima de este viernes será de 6 grados y la máxima alcanzará los 19 grados.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados.
En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 18 grados.
Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 6 grados de mínima y 18 grados de máxima.