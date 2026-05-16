El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia jornadas de frío intenso para Entre Ríos a partir de este domingo. Las mínimas se ubicarán entre los 6 y 7 grados. Desde el lunes, el panorama se intensificará por el ingreso del aire polar a la región y habrá entre 4° y 5°.

Las máximas, en tanto, no superarán los 20 grados. Por este motivo, se espera una semana en la que el frío se hará sentir con firmeza. Además, se anuncian días de cielo parcialmente nublado, por lo que el sol aparecerá pero no presencia de nubes en el cielo.

Tiempo en Entre Ríos: así estará este sábado

Para este sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados, con cielo mayormente nublado en Paraná y la región.

Para el domingo, por su parte, se anuncia un descenso de las temperaturas máximas, que caerán hasta los 13 grados, con mínimas de 9 grados.

Tanto para el sábado por la noche como para el domingo por la noche, además, existen probabilidades bajas de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.