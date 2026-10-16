El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado mayormente nublado. Se prevé un descenso de las temperaturas con máximas que rondarán los 16 grados. Para el domingo anuncian una disminución de la nubosidad.

En Gualeguaychú, se espera una mínima de 7 grados para este sábado. Mientras que el domingo, descenderá un grado, por lo que la mañana del Día de la Madre será más fría.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un sábado con cielo cubierto.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados. En estas localidades también se pronostica un día con cielo nublado.