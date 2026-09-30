Luego de un miércoles mayormente soleado y con temperaturas agradables, las predicciones meteorológicas prevén un jueves con tiempo inestable y posibles precipitaciones. Se espera que desde el amanecer hasta la media mañana haya un escenario de lluvias intermitentes en Gualeguaychú y alrededores.

Sin embargo, pasado el mediodía y conforme avance la tarde, el pronóstico marca que el sol volvería a asomar por momentos, con nubosidad variable a lo largo de la jornada. Hacia la noche, el cielo se despejaría para dar paso a un viernes que se anuncia mayormente soleado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas previstas para este jueves se ubicarían en torno a los 13 grados y las máximas no superarían los 18 durante la tarde. Se pronostica que las térmicas mantengan valores similares durante el viernes.

Hasta el momento, los indicadores meteorológicos anuncian que las lluvias regresarían el sábado, particularmente en la franja diurna, cesando hacia la tarde.