Luego de un miércoles mayormente soleado y con amplitud térmica, los indicadores meteorológicos señalan que el jueves llegará soleado y con un leve aumento de las temperaturas en Gualeguaychú y alrededores.



Durante la madrugada, las mínimas no descenderán por debajo de los 10 grados. Conforme avance la jornada, se prevé que las temperaturas suban hasta alcanzar una máxima en torno a los 24 grados en las primeras horas de la tarde. Para la tarde, además, se contempla la posibilidad de que haya una nubosidad variable en el cielo, lo cual dará paso a un viernes parcialmente nublado.



Las temperaturas se mantendrán dentro de esos rangos en lo que resta de la semana, con mínimas de 15 y máximas de 25 grados el viernes, y mínimas de 19 grados el sábado, día que se anuncia caluroso, inestable y con probabilidad de lluvias por la tarde.