Luego de un martes mayormente nublado, en el que el sol asomó por momentos y las temperaturas fueron en ascenso a lo largo de la jornada, el pronóstico para este miércoles refuerza esta tendencia. Se espera que las mínimas se ubiquen en torno a los 12 grados en las primeras horas del día, y que las máximas alcancen los 20 grados después del mediodía.

Si bien el cielo se mantendrá en buena medida cubierto por nubes, se prevé que el sol asome por momentos durante la mañana y, en particular, hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.



Por la noche, conforme las temperaturas se sitúen en torno a los 15 grados, el cielo volvería a despejarse. Sin embargo, el tiempo no compondría del todo, ya que se anuncian lluvias intermitentes durante la mañana del jueves, un día que se prevé inestable, cálido y parcialmente soleado.