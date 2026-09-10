Luego de un jueves plenamente soleado y cálido, las temperaturas seguirán en un rango similar este viernes pero la jornada estará parcialmente nublada. Sin embargo, las nubosidades se concentrarán durante la mañana y el mediodía, ya que con el correr de la tarde se espera que el cielo se despeje y vuelva a asomar el sol, dando paso a una noche clara.

Las temperaturas mínimas se ubicarían en torno a los 10 grados en las primeras horas de la mañana, y las máximas treparían hasta alcanzar los 18 al mediodía. En la madrugada del sábado, el descenso térmico llevaría el termómetro a no menos de 9 grados, por lo que se descarta una noche de frío invernal. El resto del sábado se anuncia mayormente nublado y con temperaturas que llegarían a los 15 grados.