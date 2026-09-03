Los indicadores meteorológicos señalan que este viernes el cielo estará plenamente despejado en Gualeguaychú y alrededores, marcando una continuidad del tiempo favorable. Sin embargo, a diferencia de los días previos, el cierre de semana llega con un gradual descenso de las temperaturas.



Para la madrugada y primeras horas del viernes, la mínima prevista se ubicaría en torno a los 7 grados, mientras que las máximas no superarían los 17 grados durante el comienzo de la tarde. Para el sábado, día que también estará soleado, se esperan valores térmicos similares, aunque con temperaturas máximas que no pasarían de los 13 grados.



El domingo, en tanto, se pronostica parcialmente nublado y con un notorio descenso térmico: 5 grados de mínima y 10 de máxima.



El comienzo de la semana entrante se anuncia, por el momento, soleado y sin probabilidad de lluvias, y con temperaturas que oscilarían entre los 5 y los 14 grados.