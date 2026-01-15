Anunciaron una nueva edición de "El museo no duerme", que se realizará el 21 de enero de 2026. La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos museos de la ciudad en horario nocturno, con una programación especial que combina patrimonio, historia, teatro, música y arte.

La actividad se desarrollará de 21 a 24 h, con entrada libre y gratuita en todos los espacios participantes.

Programa y actividades

Museo Ferroviario Enrique Aagaard

Visitas guiadas con intervenciones actorales tituladas “Rieles de Memoria”, relatos de un maquinista sobre la vida ferroviaria de principios del siglo XX, con dramaturgia y dirección de Belén Barreto. Actor: Santiago Ramírez.

Azotea de Lapalma

Muestra de indumentaria en la planta alta (1820–1970), recorridos por el museo y representaciones teatrales de Isabel Frutos, con dramaturgia y dirección de Belén Barreto. Actriz: Azul Camino. Ambientación especial por los 190 años de historia de la casa.

Museo Casa de Haedo

Visitas guiadas con intervenciones actorales a cargo de Sinergia Teatral. Actrices: Valeria Bassini y Maira Yedro. Presentación de la propuesta “Gualeguaychú Esclava”, que pone en valor al museo como Sitio de Memoria Afro.

Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte – Casa De Deken

Propuesta artística con intervención actoral que recorre la muestra “Trabajo e Identidad”, resignificando la historia del Frigorífico Gualeguaychú y de la ciudad, con dramaturgia y dirección de Belén Barreto. Actriz: Marcela Reynoso. Proyección de fotografías históricas en el patio y recorridos guiados por el Área de Malvinas.

Museo del Carnaval

“La Corneta Murguera y su valor patrimonial”: visitas guiadas, construcción y ejecución de cornetas murgueras e intervenciones de murgas.

Museo Casa Natal de Fray Mocho

Visitas guiadas con intervención actoral, con dramaturgia y dirección de Belén Barreto. Actor: Ricardo Villani. Música en vivo a cargo del pianista Francisco Nahuel. Presentación de recientes descubrimientos arqueológicos en el patio del museo y del Centro Documental Gualeguaychú. Puesto de venta de libros de la Editorial de Entre Ríos.

Museo de la Cultura Rural La Serena del Gualeyán

Recorridos por el museo histórico y observación con telescopio.