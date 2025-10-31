Durante el fin de semana, en el Predio de la Curva de Fiorotto se presentará un novedoso espectáculo de magia, teatro y humor en Pueblo Belgrano, a cargo de Tony Aranz, reconocido ilusionista, con más de 30 años de trayectoria.

La novedosa propuesta del Mago Tony Aranz radica en una Sala de Teatro Móvil, con capacidad para 35 personas, que está instalada en el Predio de la Curva de Fiorotto. El sábado y el domingo habrá dos funciones: a las 19 y a las 21 horas, en un espectáculo para toda la familia.

Para quienes deseen ser parte de esta novedosa propuesta, podrán reservar sus entradas comunicándose por Whatsapp al +549294-4632877, recordando que la capacidad de la Sala de Teatro Móvil es de 35 personas.

Además, el sábado volverá a funcionar la Feria de la Curva, en la cual distintos emprendedores de Pueblo Belgrano ofrecerán sus productos en el predio.