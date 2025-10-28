En el inicio de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2025, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, apuntó contra el gobierno nacional.

"Llegamos a lugares donde el Estado no llega, porque todos sabemos la cantidad de ligas que tiene nuestro fútbol argentino: 23", manifestó el presidente de la AFA en el arranque de la asamblea.

Por otra parte, el mandatario no se quedó callado ante la tensa situación que vive San Lorenzo con su presidente, Marcelo Moretti. "Se acabaron los cheques. Cada club recibe su ingreso en la fecha que corresponde para asumir los compromisos con los jugadores, cuerpos técnicos y empleados", explicó.

Por último, el “Chiqui” Tapia expuso el objetivo que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino desde su asunción en el año 2017: defender a los clubes que cumplen una función social ejemplar.

De esta manera, Tapia marcó el inicio de la Asamblea destacando la labor de la AFA en el fútbol federal y su compromiso con los clubes. Sus declaraciones anticipan los ejes que se debatirán a lo largo de la jornada, centrados en la transparencia administrativa, el apoyo a las instituciones y el fortalecimiento del rol social del deporte en todo el país.