Las condiciones del tiempo comienzan a desmejorar y rige una alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos del territorio provincial.

Se advierte por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En Gualeguaychú este martes hará calor y la temperatura llegará a los 35 grados, pero el miércoles a primera hora se desatarían tormentas que traerían un alivio transitorio a la región.

En cuanto a las precipitaciones, los valores acumulados se ubicarían entre los 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual, especialmente durante los eventos más intensos.