Personal de Comisaría Cuarta intervino en un procedimiento por hurto ocurrido en horas de la madrugada del miércoles, en una vivienda ubicada en calle Jujuy al 1600, entre Ramírez y Alsina.



El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el personal policial fue requerido en el lugar, donde las moradoras manifestaron que al arribar al domicilio advirtieron la presencia de un individuo en el interior de la propiedad. Al ser descubierto, el sujeto se dio a la fuga a pie por calle Jujuy en dirección oeste.



Con los datos aportados sobre sus características y vestimenta, se implementó un operativo de búsqueda en la zona. Minutos más tarde, un móvil policial localizó a un individuo con similares características en inmediaciones de calles San Juan y Roffo, quien al advertir la presencia policial intentó evadir el control, descartando en su huida una gorra que coincidía con la descripción brindada.

Finalmente, el individuo fue interceptado en la intersección de calles Rioja y Gutemberg. Tras el procedimiento, las víctimas constataron la faltante de un llavero que se encontraba colocado en el marco de una ventana y que habría sido utilizado para ingresar al inmueble. Las llaves fueron halladas en poder del detenido.



Informado el Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del sospechoso, de 24 años de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedó alojado en Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia.