Llegaron más vacunas Sputnik y se superaron las 30 mil dosis aplicadas

Al respecto, el Coordinador Departamental de Salud local, Hugo Giménez detalló que “de esa cantidad de inoculaciones al menos 24.000 corresponden a primeras dosis, es decir que ya unas 24.000 personas fueron alcanzadas por el plan de vacunación”.

Por otra parte, desde la comisión de vacunación contra el Covid-19 del Coes local se informó que arribaron 1200 dosis del primer componente de Sputnik V para la ciudad de Gualeguaychú y 200 para el resto del departamento.

Al menos unos 24.000 vecinos del departamento ya fueron vacunados con una dosis

Además, Giménez adelantó que “de acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional, se aguardan arribos de mayores cantidades de vacunas para antes de fin de mes”.

Detalló que por el momento se está inoculando a mayores de 60 años y a pacientes con factores de riesgo como la obesidad y la diabetes, y que en los últimos días se amplió la población objetivo a otras patologías. “Se está vacunando estrictamente a factores de riesgo y no por sectores, ya que se apunta a optimizar este recurso y disminuir la mortalidad”, explicó.

vacunas ciudad.jpeg

Por último, desde el Hospital Centenario se reiteró la importancia de que las personas vacunadas mantengan los cuidados sanitarios, ya que si bien la inoculación evita en un alto porcentaje que los pacientes no desarrollen un cuadro grave de la enfermedad, no garantiza que no se contagien y que puedan contagiar a otros y propagar la enfermedad.

Se superaron las 300.000 dosis aplicadas en la provincia

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de la provincia, Marcos Bachetti precisó que se desarrolla “a buen ritmo” el Plan Rector de Vacunación en la provincia; indicó que se superaron las 300.000 dosis aplicadas y se alcanzó casi el 50 por ciento de la población objetivo a vacunar.

Asimismo, informó que “adultos mayores de 70 años ya hemos superado el 80 por ciento de la población objetivo a vacunar; entre 60 y 69 años ya estamos cercano al 70 por ciento y son grupos en los que se sigue avanzando independientemente que en muchos lugares de la provincia ya se inició con adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo”.

Además, afirmó que “en este momento seguimos poniendo todas las dosis que nos llegan en estos grupos priorizados que requieren mayor atención, en este aumento de casos tenemos que cuidar a los que peor les va en relación al coronavirus y son las personas con comorbilidades y mayores de 60 años”.

“A medida que recibimos las dosis vamos avanzando”, concluyó.

Llegaron a la provincia 14.202 dosis de la vacuna Sinopharm

Este miércoles la provincia recibió 14.202 dosis de la vacuna Sinopharm, que fueron recibidas en la cámara de frío de la II Brigada Aérea de Paraná.

En las próximas horas está previsto avanzar con el empaquetado y los preparativos logísticos para comenzar a remitir las mismas a los vacunatorios de referencia, de acuerdo al avance del Plan Rector de Vacunación Covid-19.

Estas dosis se suman a las 368.301 de los envíos previos y dan un total de 382.503 dosis provistas a Entre Ríos entre los tres tipos de vacunas utilizadas: Sputnik V, Covishield y Sinopharm.

Cómo registrarse

Recordemos que se encuentra abierto el registro de voluntad para las personas mayores de 18 años que deseen vacunarse contra el coronavirus. Pueden realizarlo de manera online en vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E o vía telefónica al 0800-888-8228 de lunes a viernes de 8 a 17 hs. Aquellas personas que tengan inconvenientes en registrarse por estas vías, podrán dirigirse a la Ventanilla 6 del Hospital Bicentenario, de lunes a viernes de 12 a 18 hs, o al centro de salud más cercano.