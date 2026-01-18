Un joven de 21 años fue detenido este domingo por la mañana tras protagonizar un violento episodio con personal policial en la zona de Patico Daneri y Rivadavia, en el marco de un procedimiento iniciado por una pelea callejera.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico asistían a una persona que había participado de una riña y presentaba lesiones visibles. En ese contexto, arribó al lugar el joven detenido junto al hermano de la víctima, a bordo de una motocicleta.

Al observar a su amigo con el rostro ensangrentado, el muchacho reaccionó con enojo y dirigió sus reclamos contra los policías. Pese a recibir explicaciones sobre lo sucedido, intentó trasladarse hasta la vivienda del presunto agresor, ubicada a pocos metros del lugar.

Con el objetivo de evitar un nuevo enfrentamiento, el personal intentó demorarlo, pero el joven se resistió, mantuvo un forcejeo con los efectivos, lanzó golpes al aire e insultó a la Policía. Esa actitud derivó en su aprehensión.

Durante el procedimiento también se retuvo la motocicleta en la que se desplazaba. En el operativo intervinieron efectivos del grupo especial, personal de Comisaría Quinta, bajo la supervisión de su segundo jefe, y agentes de Tránsito Municipal.