El tiempo dará este jueves un respiro tras el marcado descenso de temperaturas registrado ayer. La ciudad amaneció con un clima soleado y fresco, una postal que, según las previsiones, se mantendrá estable a lo largo de toda la jornada.

Durante las primeras horas de la mañana el termómetro marcó 15 grados, en un notorio contraste con los registros de días previos. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima que no superará los 25 grados.

Se espera que el termómetro se mantenga en torno a esa marca durante buena parte del día, con condiciones agradables y cielo despejado. Hacia las últimas horas de la tarde comenzará un lento descenso térmico, que llevará los valores a unos frescos 20 grados por la noche.