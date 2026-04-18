La industria textil es de las más golpeadas por las medidas económicas del actual modelo. Otro rubro que atraviesa una dura crisis es el del comercio y cada día se ven más locales cerrados.

En ese contexto, el icónico local de indumentaria Mancebo anunció el cierre definitivo. Estaba ubicado en 49 entre 4 y 5, La Plata, y se destacaba por la ropa para adolescentes.

“Llegó el final real y sí, es verdad: Mancebo cierra sus puertas. Y no, no es estrategia de marketing”, comunicaron desde el local a través de sus redes sociales. El proyecto duró menos de un año y, tras la decisión de poner fin al comercio, liquidarán todo el stock de la tienda con hasta 70 por ciento de descuento.

Luciano Municoy, empresario textil con más de 20 años en el rubro y dueño del local, explicó al medio platense 0221, los motivos del fin y apuntó contra la caída del consumo, así como al aumento de los costos y la competencia con los productos que entran del extranjero tras la decisión del gobierno de Javier Milei de abrir las importaciones.

“Las herramientas teóricas y la experiencia real fueron fundamentales para interpretar que podíamos crear algo que trascendiera en el tiempo y pudiera crecer, pero lamentablemente las expectativas y proyecciones nada tuvieron que ver con lo que posteriormente se dio“, expresó Municoy,

Al respecto, sumó: “Todas las condiciones del contexto para este rubro puntual fueron en detrimento del resultado. Los costos fijos, la competencia cada vez más extrema, la falta de financiamiento, la demora de los cambios impositivos y el aumento notable en la retracción del consumo“.