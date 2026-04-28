Este martes por la mañana se registraron bajísimas temperaturas en Gualeguaychú, marcando una tendencia que se mantendrá durante la semana. Para este miércoles, la mínima prevista será de 11 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, aunque es probable que la sensación térmica sea un poco menor.

Recién desde las 9 de la mañana el termómetro comenzará levemente a ascender hasta alcanzar una máxima de alrededor de 21 grados hacia las 14 horas. Luego, la temperatura bajará progresivamente, rondando los 15 grados para las 20 horas y los 13 para la medianoche.



El cielo, por su parte, estará parcialmente nublado durante buena parte de la jornada, lo cual contribuirá a una sensación térmica de mayor frío.