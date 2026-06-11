A través de un video publicado en las cuentas oficiales de Boca Básquet y del propio Sebastián “Monoco” Vega, el experimentado jugador surgido de Central Entrerriano le puso punto final a su etapa en el equipo azul y oro, donde se convirtió en ídolo y sumó cinco títulos desde su regreso en 2024.

La despedida se conoció mediante una emotiva carta leída por el propio jugador. “Me despido de Boca después de cuatro temporadas, incluyendo un primer paso muchísimos años atrás. Este club me dio muchísimo y en él dejé el corazón dentro de la cancha en cada momento”, expresó.

“Se termina una etapa hermosa. Me voy en absoluta paz, sabiendo que no me guardé nada y con el orgullo enorme de haber defendido y capitaneado estos colores. Espero haber representado esta camiseta como ustedes lo merecen. Me llevo recuerdos que no voy a olvidar más: las vueltas olímpicas, las redes cortadas y la felicidad de haber dejado al club en lo más alto de América”, agregó.

Vega se va de Boca con cinco títulos: dos Ligas Nacionales, una Supercopa, una Copa Súper 20 y, como punto más alto, la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas, donde tuvo el honor de ser capitán y levantar el trofeo que le faltaba al club.

El alero, que en julio cumplirá 38 años, se tomará unos días de descanso antes de definir su futuro.

“4 temporadas, muchos títulos y un sentido de pertenencia inmenso...”, el mensaje de Boca

Desde la cuenta oficial de Boca en Instagram también despidieron al gualeguaychuense con un video que repasa los mejores momentos de su último ciclo y un mensaje cargado de reconocimiento: “4 temporadas, muchos títulos y un sentido de pertenencia inmenso... Gracias por todo, Seba. Que sea hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.