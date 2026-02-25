Las temperaturas bajaron considerablemente tras días de calor pesado. El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que las temperaturas mínimas se ubican entre 16 y 17 grados, mientras que la máxima para este miércoles se ubicaría en 26 grados.

Tras la amenaza de inestabilidad y la actividad eléctrica del martes por la noche, mejoran las condiciones del tiempo, con escasa nubosidad. La nubosidad se mantendrá variable los próximos días y repuntarán las temperaturas durante el fin de semana.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 25 de febrero

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. El día se presentará parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Al igual que en las otras localidades, estará entre algo y parcialmente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 26 grados de máxima, con cielo algo nublado de mañana y tarde y parcialmente nublado de noche.