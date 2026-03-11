De acuerdo con un último informe de la consultora privada Analytica, el costo de comprar un carrito de supermercado lleno en Entre Ríos registró un incremento del 0,8% durante el mes de febrero. Esta variación sitúa a la provincia como una de las zonas con menor presión inflacionaria en alimentos y bebidas a nivel nacional. Para llenar un carrito de un supermercado en Entre Ríos se necesitó $849.377.

El informe “Changuito Federal” releva el costo de hacer una compra completa de súper en todo el país y distingue los valores y los movimientos inflacionarios de cada provincia. Entre Ríos terminó por debajo de los picos observados en Formosa (+2,6%) y Catamarca (+2,4%). Sólo Corrientes (+0,6%) y San Juan (+0,4%) tuvieorn alzas menores que Entre Ríos.

Al cierre del mes, una familia tipo de clase media en territorio entrerriano necesitó un total de $849.377 para cubrir la compra mensual de productos representativos, publicó la agencia APF.

Aunque este valor es considerablemente inferior a los más de $944.000 que se requieren en Santa Cruz , se mantiene por encima de los $828.807 que cuesta la misma canasta en Misiones, la provincia con el gasto más bajo del país.

El comportamiento de los precios internos mostró tendencias marcadas que afectaron el bolsillo entrerriano, destacándose las subas generalizadas en el aceite de girasol por segundo mes consecutivo y el yogur bebible, que en la mayoría de las provincias aumentó entre un 3% y un 6%. Asimismo, la docena de huevos, que venía mostrando estabilidad, sufrió un salto superior al 4% en casi todo el territorio nacional.

Por el contrario, productos como la sal fina registraron bajas, mientras que la suprema de pollo empaquetada se mantuvo prácticamente sin cambios en la región.

En términos de poder adquisitivo, el impacto de estos costos varía según el sector laboral analizado. Para una pareja en Entre Ríos que percibe dos salarios promedio del sector privado, el costo del changuito representa el 27,2% de sus ingresos conjuntos. No obstante, la situación es más compleja para los trabajadores del sector comercio: en este caso, la misma canasta básica consume el 33,2% de la suma de dos salarios promedio del gremio.