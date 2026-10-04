Este sábado al mediodía, policías del Comando Radioeléctrico realizaban una recorrida preventiva por las inmediaciones de 3 de Caballería y 3 de Febrero cuando vieron a un hombre en bicicleta, llevando una segunda de tiro. Ante la sospecha de un ilícito, procedieron a identificarlo.



Fue en ese momento que los efectivos observaron que llevaba escondido dentro de una bota de goma una barreta, y que además exhibía entre sus prendas una pinza, entre otros elementos.



Según informó la Policía, al ser consultado sobre la procedencia de las bicicletas que transportaba, el sospechoso “no pudo acreditar fehacientemente su origen, brindando explicaciones que no resultaban claras respecto del lugar de procedencia”.



Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, disponiéndose la aprehensión del hombre y su traslado a dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia.



Asimismo, se procedió al secuestro de las dos bicicletas rodado 29: una de marca Philco y otra de marca Diamond Back, además de la barreta, la pinza y otros elementos de interés.



Posteriormente, un joven de 26 años se presentó en la Comisaría Tercera, donde denunció el robo de una bicicleta marca Diamond Back, rodado 29, de color negro y verde, ocurrida durante la mañana del mismo sábado. “Al tomar conocimiento del procedimiento policial y de las características del rodado secuestrado, manifestó que podría tratarse de su bicicleta, aportando detalles particulares que permitirían individualizarla”, señalaron las autoridades.



Y agregaron que, de esta manera, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer fehacientemente la propiedad y procedencia de la bicicleta Philco, "mientras que respecto de la bicicleta Diamond Back se llevan adelante las diligencias necesarias para determinar si se trata del rodado denunciado como sustraído”.