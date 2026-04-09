En las primeras horas de la noche de este miércoles, alrededor de las 20:10, personal de la Comisaría Sexta de Gualeguaychú fue solicitado por la policía motorizada a las inmediaciones de A. M. de Giusto, entre Luis N. Palma y Urquiza.

Allí, en el Barrio Parma, habían demorado a un sospechoso de 30 años que no pudo acreditar la legítima propiedad ni procedencia de la gran cantidad de objetos que llevaba: dos cajas de herramientas de plástico con herramientas de mano en su interior y una mochila negra con herramientas varias, entre otros elementos.

De esta manera, se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad, la cual dispuso la aprehensión de este joven y su traslado hacia la Jefatura Departamental de Policía.