En la madrugada de este martes, poco antes de las 03:00, la Policía de Gualeguaychú intervino en la intersección de Jujuy y Bolivia.

El procedimiento se inició a raíz de una alerta emitida por el personal de videovigilancia de la Jefatura Departamental, desde donde observaron a una mujer salir de un domicilio ubicado en Boulevard De León y Clavarino, transportando un oso de peluche de gran tamaño.

Ante esta situación, se dispuso un operativo de localización, logrando dar con la misma en el lugar antes mencionado.

Cuando vio a la policía bajar del patrullero, la mujer arrojó el peluche al suelo y dijo haberlo encontrado. Cuando la policía examinó el objeto, presentaba un peso y rigidez extrañas: constataron una abertura en la zona de la cabeza y vieron que había varios elementos en su interior.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer -de 25 años y que se encontraría en situación de calle- fue aprehendida con el fin de establecer la propiedad de los objetos y se procedió al secuestro de los mismos.

A su vez, con la presencia de personal policial femenino, le realizaron un palpado preventivo y encontraron entre sus prendas una pinza, una cuchilla y una trincheta, elementos que también fueron secuestrados conforme directivas judiciales.

Interviene en la causa la Fiscalía de Propiedad, continuándose con las diligencias de rigor.