Estas obras llevadas adelante por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura buscan optimizar la transitabilidad vial.

Durante esta semana, los equipos municipales trabajaron en el relleno de baches con hormigón en las siguientes ubicaciones:

-9 de Julio, casi Luis N. Palma

-San Juan, entre Yrigoyen y Ángel Elías

-Sáenz Peña, casi Rivadavia

-1º de Mayo, entre Rioja y San Juan

-República Oriental, entre San Juan e Ituzaingó

-San Juan, casi Sáenz Peña



Paralelamente, realizan aperturas y corrección de baches para ser rellenados en los próximos días en los siguientes puntos:

-Majul, casi Gervasio Méndez

-Gavazzo, casi Gervasio Méndez

-Bolívar y San Vicente de Paul

-Andrade, casi Mitre

-Camila Nievas, entre Buenos Aires y Goldaracena

-Maipú, entre Concordia y Buenos Aires

-3 de Febrero, entre 3 de Caballería y Del Valle



La Dirección de Obras Públicas subrayó que el plan de bacheo es dinámico y abarca semanalmente numerosas calles en distintas zonas y al mismo tiempo se priorizan aquellas que presentan mayor necesidad de intervención.

Estas acciones concretas de bacheo son esenciales para preservar la integridad de la red vial, aumentar la seguridad de los transeúntes y vehículos, y facilitar la circulación en todos los barrios.

Estas obras se ejecutaron íntegramente con recursos y personal municipal, en el marco del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en las calles.