Los trabajos de mantenimiento vial se ejecutan en calle Perón, más específicamente en el tramo comprendido entre la finalización del asfalto, a la altura del final del predio del ex Frigorífico, y el acceso a la Planta de Tratamiento de Efluentes.

La intervención alcanza una extensión que presentaba un desgaste avanzado y dificultades para la circulación segura.

Las tareas incluyen el desmonte controlado a ambos lados del camino, el corte de pasto y la limpieza integral de banquinas, acciones que permiten recuperar el perfil original de la traza y mejorar la visibilidad, mientras que sobre la calzada se avanza con una intervención estructural que apunta a restituir condiciones adecuadas de tránsito.

Para el desarrollo de los trabajos intervienen cuadrillas municipales y maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora destinada a la remoción de suelo excedente y una motoniveladora que cumple funciones de nivelación y conformación del camino. Estos equipamientos permiten ordenar la superficie, corregir deformaciones y preparar la base para el refuerzo del firme.

El mantenimiento vial con aporte de material contempla una secuencia técnica precisa: en primer término, se realiza la limpieza del terreno y la compactación del suelo existente, seguido por una labor dedicada a la corrección de baches y desniveles.

Luego se coloca una primera capa de broza que actúa como base estructural; una vez consolidada, se incorpora una segunda capa y, en la etapa final, se aplica el ripio que brinda soporte definitivo y mayor durabilidad a la calzada.

Esta obra forma parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que el Gobierno local impulsa con planificación técnica, recursos municipales y mano de obra propia.