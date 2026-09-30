El Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables, en conjunto con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, llevará adelante la Jornada Provincial “La Trata Existe”. El evento tiene lugar este miércoles 30 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

La propuesta obtuvo el reconocimiento institucional mediante la declaración de Interés Legislativo otorgada por el Senado de Entre Ríos así como también la declaración de Interés por parte del Municipio de Gualeguaychú.

La jornada comenzará a las 9 horas con las acreditaciones y continuará, a las 9.30 h, con la apertura a cargo de autoridades municipales y provinciales. A las 9.45 h se desarrollará el primer panel, “La Trata de Personas, investigación y proceso judicial”, con referentes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Luego de un intervalo previsto para las 11.15 , a las 11.30 tendrá lugar el segundo panel, “Tráfico y Trata de Personas. Protocolo de Intervención en Frontera”, a cargo de la directora nacional de Investigación del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual, Ximena Albornoz, junto a las asesoras Celeste Ambrosía y Daniela Corbalán.

A las 12.15 comenzará el tercer panel, “Búsqueda de Personas. Sistemas. Rastrillaje con canes”, con la participación de Paula Sánchez, coordinadora nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), su equipo de trabajo y el instructor Matías Albornoz. La propuesta permitirá abordar diferentes herramientas y procedimientos vinculados con la búsqueda de personas.

La actividad continuará a las 13.15 con “Indicadores para la detección temprana del Tráfico y la Trata de Personas”, a cargo de Guillermina Benito y Juan José Capela, de la Dirección Nacional de Migraciones, y Luis Yrigoyen, de ARCA, junto a su equipo regional.

A partir de las 14 h se desarrollará el quinto panel, dedicado al “Acompañamiento y Restitución de Derechos a Víctimas del delito”. Participarán Edhit Leiva, de la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación; Ramiro Mac Cann, de la Coordinación Nacional de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata; y Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

Uno de los momentos destacados de la jornada será a las 14.45 , con el sexto panel “En voz propia: la trata de personas, un delito de huellas profundas”, encabezado por Sonia Sánchez, sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual, escritora, educadora y protagonista de documentales. El cierre de la actividad está previsto para las 15.15 .

La convocatoria está dirigida a profesionales, estudiantes, representantes de instituciones comunitarias y público general.