El equipo de salud del CAPS Munilla recorre semanalmente los domicilios para controlar y completar los carnets de vacunación de todas las edades.

La Subsecretaría de Salud, lleva adelante una campaña de vacunación domiciliaria para garantizar que todos los vecinos cuenten con su calendario nacional de vacunas completo. La iniciativa se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 10 horas, desde el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Munilla.

Durante las visitas, el equipo de salud recorre los domicilios del barrio para revisar los carnets de vacunación, aplicar las dosis necesarias y brindar información sobre la importancia de mantener al día las vacunas en todas las etapas de la vida. Esta estrategia busca acercar el sistema de salud a la comunidad, promoviendo la prevención y el cuidado integral.

La campaña está dirigida a personas de todas las edades y se realiza de manera gratuita y segura. Los equipos están conformados por personal capacitado que se desplaza con todos los recursos necesarios para garantizar una atención responsable y de calidad.

Esta propuesta forma parte del trabajo sostenido que el Gobierno desarrolla a través de los CAPS, CIC y Nodos, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y acercar los servicios a cada barrio.