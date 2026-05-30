En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Subsecretaría de Salud, llevará adelante distintas actividades abiertas a la comunidad con el objetivo primordial de promover hábitos saludables, prevenir enfermedades crónicas y generar conciencia colectiva sobre los efectos nocivos del tabaquismo.

Una de las propuestas centrales se desarrollará bajo el lema “Elegí tu día D: dejar de fumar” y tendrá lugar el próximo martes 2 de junio, en el horario de 10 a 12 horas, en la intersección de las calles España y 25 de Mayo. Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera libre y gratuita a controles de tensión arterial, además de participar en charlas informativas enfocadas en los beneficios inmediatos de dejar de fumar y en la prevención de afecciones cardiovasculares. La iniciativa busca brindar información de calidad y acompañamiento a quienes desean comenzar un proceso de cesación tabáquica, fortaleciendo el acceso público a las herramientas de prevención y reducción de factores de riesgo.

En paralelo, las actividades sanitarias se extenderán de forma descentralizada hacia los barrios con la propuesta titulada “No te enganches al tabaco”. Esta acción se realizará el mismo martes 2 de junio, a partir de las 10 horas, en las instalaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) Néstor Kirchner, ubicado en calle Perigán 2300. Allí se dispondrá un espacio de información y reflexión destinado especialmente a los vecinos de los distintos sectores que asisten cotidianamente a los talleres del CIC, consolidando el trabajo territorial y acercando la promoción de la salud a ámbitos accesibles y cercanos.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron que estas propuestas forman parte de una estrategia sanitaria integral y permanente que se despliega en diversos puntos de la ciudad para mejorar la calidad de vida de la población. Cabe recordar que el Día Mundial Sin Tabaco, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conmemora cada 31 de mayo para visibilizar esta problemática e instar a los Estados a tomar acciones de salud pública.