La Subsecretaría de Ambiente llevará adelante una jornada de vacunación antirrábica gratuita el sábado 11 de abril, de 10 a 120 horas, en Plaza de la Estación, ubicada en Chacabuco y Maestra Piccini. La actividad se suspende en caso de lluvia.

“Las intervenciones de vacunación son fundamentales para prevenir enfermedades zoonóticas y cuidar el ambiente. Desde el Gobierno de Gualeguaychú promovemos estas políticas porque entendemos que la salud es una sola: animal, humana y ambiental”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Podrán acceder mascotas mayores de 5 meses, en buen estado de salud y sin tratamientos médicos en curso. Además, deberán haber transcurrido al menos 21 días desde la aplicación de cualquier otra vacuna. En el caso de los perros, deberán asistir con correa y collar; los gatos deberán ser trasladados en transportadora o mochila. Cada animal deberá estar acompañado por una persona mayor de edad.