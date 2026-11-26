La Secretaría de Desarrollo Humano desarrollará la Mesa Local de Primera Infancia 2026 bajo el lema “Primera infancia sin violencias: prevención, protección y abordaje integral”. El encuentro tiene como objetivo coordinar el trabajo diario entre los equipos técnicos, los organismos de protección y los espacios comunitarios que intervienen en el cuidado de niñas y niños.

La propuesta contará con la participación de la Subsecretaría de Salud, la Dirección de Educación, la Dirección de Desarrollo Social, el Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF), el Área de Accesibilidad e Inclusión, el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables y el Área de Juventud.

La jornada iniciará con el módulo “Un compromiso compartido: prevención y mirada integral sobre las violencias en la infancia”, que incluirá tres exposiciones a cargo de especialistas en la temática:

- Gabriela Urrels, defensora penal de Niños, Niñas y Adolescentes, disertará sobre “Violencias contra las infancias: derechos, prevención y abordaje institucional”. Allí repasará los alcances de la Ley Nacional N.º 26.061, los protocolos vigentes frente a situaciones de abuso sexual infantil y las herramientas disponibles para la intervención de los organismos.

- Laura Esteybar, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Centenario, presentará “El impacto de las violencias en la primera infancia: efectos en el desarrollo psíquico y emocional”, con foco en las secuelas que estas situaciones provocan durante los primeros años de vida.

- Lucía Majul y Carla Mansilla estarán a cargo de “Violencia en la primera infancia: el territorio como escenario de prevención y protección”. En este tramo se analizarán las problemáticas en los ámbitos familiares, institucionales y comunitarios, junto con el rol de los centros de salud, jardines y organizaciones barriales en la detección temprana y el trabajo conjunto con el ANAF.

En una segunda instancia, los asistentes trabajarán en talleres sobre tres casos prácticos. La dinámica apunta a revisar los circuitos de actuación actuales, delimitar las responsabilidades de cada institución y unificar criterios de respuesta entre los distintos equipos.

Para el cierre, se realizará una puesta en común con el fin de registrar acuerdos y definir las líneas de trabajo conjunto para los próximos meses.