La Justicia rechazó un nuevo pedido de suspensión del juicio a prueba para un hombre de 35 años acusado de cometer dos robos en comercios de Gualeguaychú durante mayo, por lo que la causa avanzará hacia el debate oral en las próximas semanas.

La resolución fue confirmada este lunes por el vocal del Tribunal de Juicios, Tobías Podestá, quien desestimó la apelación presentada por la defensa oficial luego de que el Juzgado de Garantías, a cargo de Natalia Céspedes, negara la posibilidad de otorgarle una probation.

El imputado enfrenta cargos por dos hechos de violación de domicilio y robo simple. Según la investigación, el primero ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo en un comercio ubicado sobre calle Montana. Tras realizar un boquete en una pared, el acusado habría ingresado al local y sustraído más de 50 mil pesos, cartones de cigarrillos y golosinas.

El segundo episodio tuvo lugar el 17 de mayo en una ferretería de calle Roffo, minutos antes de la apertura del negocio. En esa oportunidad, habría forzado la cerradura de acceso para ingresar al establecimiento y llevarse herramientas eléctricas, otros productos destinados a la venta, alrededor de 40 mil pesos y el teléfono celular del propietario.

La investigación permitió identificar al sospechoso a partir del análisis de cámaras de seguridad. Un día después del segundo hecho fue localizado por personal de la Comisaría Primera, que patrullaba la zona de Cepeda y Virreinato. Los efectivos advirtieron una actitud sospechosa cuando intentó ocultar su identidad y, tras identificarlo, constataron que pesaba sobre él un pedido de detención.

Durante las audiencias, la Fiscalía se opuso a la suspensión del juicio a prueba al considerar la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a los dos comerciantes afectados, quienes sufrieron tanto las pérdidas económicas derivadas de los elementos robados como los daños provocados en los locales.

Con la confirmación del rechazo por parte del Tribunal de Juicios, el acusado deberá responder en un juicio oral por los delitos que se le atribuyen.