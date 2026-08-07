Antes de ser libros, las historias fueron voz. Esa es la premisa de "Palabras en voz", una experiencia vivencial en la que la narradora oral, mediadora de lecturas y capacitadora Nadina Barbieri invita a redescubrir el poder de la palabra compartida.

El encuentro se realizará el viernes 21 de agosto a las 20 horas en la Alianza Francesa de Gualeguaychú (25 de Mayo 502), en el marco del Festival Literario El Principito, organizado para celebrar el Mes de las Infancias y el Día del Lector, en conmemoración del natalicio de Jorge Luis Borges. Más que una charla, "Palabras en voz" es una experiencia participativa que invita a descubrir cómo la palabra dicha puede despertar la imaginación, fortalecer la escucha y construir comunidad. Durante una hora, los participantes compartirán una mesa servida de libros, lecturas en voz alta, narraciones de cuentos y experiencias nacidas en bibliotecas, escuelas y diversos espacios culturales.

La actividad está destinada a docentes de todos los niveles, estudiantes de profesorado, bibliotecarios, narradores orales, psicopedagogos y toda persona interesada en la promoción de la lectura y la narración. A partir de una modalidad dinámica y participativa, Barbieri compartirá herramientas para despertar el interés por la lectura, seleccionar textos para diferentes públicos, preparar un cuento para ser narrado y explorar los recursos expresivos de la voz. También se abordará el valor de la tradición oral como patrimonio cultural y como puente para fortalecer la escucha, enriquecer el lenguaje y favorecer la integración grupal.

Con una amplia trayectoria como narradora y animadora sociocultural, Nadina Barbieri propone un encuentro donde las palabras recuperan su dimensión más humana: la de ser dichas, escuchadas y compartidas. Porque contar un cuento no es solo transmitir una historia: es crear un vínculo, abrir un espacio de encuentro y mantener viva una tradición que atraviesa generaciones.

La actividad forma parte de la programación del Festival Literario El Principito y cuenta con el acompañamiento del Fondo Municipal de las Artes.