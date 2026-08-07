Llevarán adelante un encuentro para fortalecer la lectura abierto a toda la comunidad
Antes de ser libros, las historias fueron voz. Esa es la premisa de "Palabras en voz", una experiencia vivencial en la que la narradora oral, mediadora de lecturas y capacitadora Nadina Barbieri invita a redescubrir el poder de la palabra compartida.
El encuentro se realizará el viernes 21 de agosto a las 20 horas en la Alianza Francesa de Gualeguaychú (25 de Mayo 502), en el marco del Festival Literario El Principito, organizado para celebrar el Mes de las Infancias y el Día del Lector, en conmemoración del natalicio de Jorge Luis Borges. Más que una charla, "Palabras en voz" es una experiencia participativa que invita a descubrir cómo la palabra dicha puede despertar la imaginación, fortalecer la escucha y construir comunidad. Durante una hora, los participantes compartirán una mesa servida de libros, lecturas en voz alta, narraciones de cuentos y experiencias nacidas en bibliotecas, escuelas y diversos espacios culturales.
La actividad está destinada a docentes de todos los niveles, estudiantes de profesorado, bibliotecarios, narradores orales, psicopedagogos y toda persona interesada en la promoción de la lectura y la narración. A partir de una modalidad dinámica y participativa, Barbieri compartirá herramientas para despertar el interés por la lectura, seleccionar textos para diferentes públicos, preparar un cuento para ser narrado y explorar los recursos expresivos de la voz. También se abordará el valor de la tradición oral como patrimonio cultural y como puente para fortalecer la escucha, enriquecer el lenguaje y favorecer la integración grupal.
Con una amplia trayectoria como narradora y animadora sociocultural, Nadina Barbieri propone un encuentro donde las palabras recuperan su dimensión más humana: la de ser dichas, escuchadas y compartidas. Porque contar un cuento no es solo transmitir una historia: es crear un vínculo, abrir un espacio de encuentro y mantener viva una tradición que atraviesa generaciones.
La actividad forma parte de la programación del Festival Literario El Principito y cuenta con el acompañamiento del Fondo Municipal de las Artes.