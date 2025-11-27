La actividad estuvo a cargo del Equipo de Capacitación conformado por combatientes forestales certificados a nivel nacional, integrantes de la Brigada de Respuesta Ambiental, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo y Prevención del Fuego Nº 9868/08.

Este equipo capacitador cuenta con amplia trayectoria y experiencia operativa en brigadismo y bomberos voluntarios. En esta edición, participaron: el Cuerpo de Guardaparques Provinciales del Parque Natural Islas y Canales Verdes, personal de Iberpapel Argentina, integrantes de Wildlife Conservation Society, la Fundación Banco de Bosques, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Colonia Elía y personal del Sistema de Áreas Protegidas, entre ellos, integrantes de la Reserva Naturales Las Piedras.

Este tipo de formación permite continuar fortaleciendo la articulación interinstitucional y las capacidades locales y regionales para la prevención y respuesta frente a incendios, protegiendo los ecosistemas naturales y la seguridad de las comunidades.