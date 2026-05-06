Este martes se desarrolló un abordaje sanitario y ambiental en la zona de Villa María, con epicentro en la cancha del barrio Zabalet, en la intersección de España y H. Allipi.

La actividad formó parte de un esquema territorial que articula acciones de salud y ambiente, con intervenciones directas en los hogares.

Durante la jornada se realizaron visitas domiciliarias centradas en la prevención del dengue, con énfasis en la descacharrización y la recolección diferenciada de residuos. Además, se brindó asesoramiento para el control de roedores y se entregaron 17 kits de rodenticida. También se aplicaron insecticidas en viviendas donde se detectó presencia de pulgas y garrapatas.

En materia sanitaria, el equipo efectuó controles de carnets de vacunación, mediciones de glucemia y evaluaciones nutricionales a partir del registro de peso y talla. A su vez, se ofreció orientación general sobre cuidados preventivos.

El operativo alcanzó un total de 58 viviendas y se enmarca en una estrategia que tendrá continuidad el 12 de mayo, con el objetivo de reforzar hábitos de prevención en distintos sectores de la ciudad.