El miércoles 29 de octubre, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, dependiente de la Subsecretaría de Salud, organizó una caminata para finalizar las actividades por el Mes de Prevención del Cáncer de Mama. La jornada, que comenzó a las 8.30 horas, convocó a vecinos de la ciudad que participaron activamente con una prenda rosa, en una muestra de apoyo y concientización.

El recorrido, que partió desde Belisario Roldán 830, llevó a los participantes hasta el Corsódromo, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y la prevención a través de hábitos saludables. Además, se destacó la necesidad de realizar controles médicos periódicos para un diagnóstico oportuno.

Durante el evento, se compartieron mensajes de apoyo para quienes atraviesan la enfermedad y se hizo hincapié en la relevancia del cuidado integral de la salud.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú agradecieron la participación de la comunidad y la colaboración de las instituciones locales que acompañaron la actividad, resaltando el trabajo conjunto en la promoción de la salud y el bienestar de la población.