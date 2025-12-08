TORMENTA
Llovieron 120 mm en una ciudad entrerriana y hubo severas consecuencias
Las impactantes imágenes muestran lo que dejó el fuerte temporal que azotó a la población en pocas horas durante la madrugada.
La ciudad de San José de Feliciano fue azotada por un duro temporal de lluvias y ráfagas de viento durante la madrugada.
El paso de la tormenta provocó severas consecuencias en algunas viviendas y dejó calles completamente anegadas.
Según informaron medios locales, cayeron entre 120 y 130 mm de agua de acuerdo al conteo hasta media mañana.
Esta situación ocasionó importantes complicaciones en diferentes barrios de la localidad.
Registro de lluvias en Feliciano
– 911-Ciudad: 120 mm (actualizado)
– Dest. N°50 Puente Hierro: 86 mm
– Dest. N°53 Rincon de Mesa: 35 mm
– Dest. N° 6 Paso Bravo: 35 mm
– Dest. N° 56 San Pedro: s/d
– Cria N° 4 Basualdo: 40 mm
Fuente: Realidad Regional