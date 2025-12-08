La ciudad de San José de Feliciano fue azotada por un duro temporal de lluvias y ráfagas de viento durante la madrugada.

El paso de la tormenta provocó severas consecuencias en algunas viviendas y dejó calles completamente anegadas.

Según informaron medios locales, cayeron entre 120 y 130 mm de agua de acuerdo al conteo hasta media mañana.

Esta situación ocasionó importantes complicaciones en diferentes barrios de la localidad.

Registro de lluvias en Feliciano

– 911-Ciudad: 120 mm (actualizado)

– Dest. N°50 Puente Hierro: 86 mm

– Dest. N°53 Rincon de Mesa: 35 mm

– Dest. N° 6 Paso Bravo: 35 mm

– Dest. N° 56 San Pedro: s/d

– Cria N° 4 Basualdo: 40 mm

Fuente: Realidad Regional