En algunas zonas de Entre Ríos cayeron más de 100 milímetros de lluvia entre la noche del martes y la mañana de este miércoles, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Los datos corresponden al período comprendido entre las 21 del 14 de abril y las 9 de la mañana del 15 de abril, y muestran importantes acumulados en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el ranking publicado, el mayor registro se dio en Mojones Norte, con 134,4 milímetros. Luego se ubicaron Mojones, con 118,8 milímetros; Altamirano Norte, con 115,4 milímetros; y Tacuara, con 113 milímetros.

También superaron la barrera de los 100 milímetros Santa Elena, con 108,4 milímetros, y Hernandarias, con 103,6 milímetros.

Más abajo en la tabla aparecieron Picada Verón, con 94,8 milímetros; Mojones Sur, con 89,8 milímetros; Villa San Marcial, con 86,8 milímetros; y Colonia San Carlos, con 81,4 milímetros.

Los valores reflejan la magnitud de las precipitaciones registradas en las últimas horas en territorio entrerriano y permiten dimensionar el impacto que tuvo el evento en distintas localidades.