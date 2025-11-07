El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que el alerta amarillo por tormentas finaliza este viernes a la mañana en Entre Ríos. Las lluvias luego se irán debilitando y a la tarde noche comenzarán a mejorar las condiciones gradualmente.

Según el SMN, en horas de la noche ya no se esperarían lluvias y este fin de semana tampoco hay anuncio de precipitaciones. El viento sur provocará un nuevo descenso de temperaturas, con mínimas de 10 grados para este sábado.

El tiempo en la provincia mejorará el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Recién el miércoles que viene podrían regresar las inestabilidades.

Pronóstico en Entre Ríos para este viernes 7 de noviembre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. Se indican lluvias para la mañana y la tarde, mientras que a la noche no se descartan precipitaciones aisladas.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se esperan lluvias de mañana y hasta la tarde, con cielo nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. Se indican tormentas fuertes de mañana (rige un alerta), lluvias de tarde y posibles lluvias aisladas de noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. También se prevén lluvias de mañana y tarde, mientras que de noche continuarían con lloviznas.