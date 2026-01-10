Luego de la gran primera jornada, las cuatro comparsas que buscan ser la nueva campeona, se alistan para vivir otra noche llena de ritmo y esplendor. Ará Yeví, Marí Marí, O'Bahía y Papelitos -en ese orden- saldrán nuevamente a la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” para deslumbrar a todos.

Sin embargo, el tiempo inestable previsto para la jornada de este sábado mantiene en vilo a locales y turistas por igual, que esperan poder asistir esta noche al espectáculo. Después de las lluvias que tuvieron lugar en la ciudad desde la madrugada hasta la mañana de hoy, muchos espectadores se preguntan si el mal tiempo volverá a intensificarse en horas de la noche, llevando a la suspensión del evento.

Por fortuna, los indicadores meteorológicos descartan en gran medida esta posibilidad y solamente señalan que el cielo estará opaco. A su vez, se indica que las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados hacia la hora de inicio del espectáculo, con lo cual el público puede esperar que sea una noche fresca, aunque probablemente no tanto como la del fin de semana pasado.

¿Qué sucede en caso de lluvia?

En caso de condiciones meteorológicas adversas, está vigente el Protocolo de Contingencias Climáticas. El mismo se encuentra disponible en la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar para acceso de todo el que lo requiera.



Este protocolo establece que “En el supuesto de amenaza de lluvia, el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21:00 horas del día del Evento”, y que “Una vez iniciado el desfile no se suspenderá por lluvia”.