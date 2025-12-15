El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que las últimas lluvias y tormentas se esperan para este lunes de mañana y luego comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo en Entre Ríos de manera gradual.

El alerta amarillo cesó en los departamentos del sur y centro provincial, mientras que se mantiene hasta esta mañana en el norte, a saber: Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. Desde el mediodía, también finalizará allí.

Puntualmente en Gualeguaychú, hay probabilidades de precipitaciones durante la mañana de este lunes, mientras que por la tarde y la noche se aguarda cielo parcialmente nublado. La mínima es de 16 y la máxima de 26°C.

Por otra parte, en los departamentos del norte, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Bajarán las temperaturas

Pasado el mediodía, comenzará a disminuir gradualmente la nubosidad. En algunas localidades podrían darse algunas lluvias y chaparrones aislados, pero el frente frío irá disipando las inestabilidades hacia la tarde y la noche de es este lunes.

Para mañana martes ya no hay anuncio de lluvias. Incluso, se prevé una baja de temperaturas, con máximas que treparán hasta los 26 grados.