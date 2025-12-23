El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un miércoles con muy buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú. Además, se espera un aumento gradual de las temperaturas. Será un miércoles de mucho calor: la máxima llegaría a los 35 grados.

Para el jueves, en cambio, se pronostica un aumento en la nubosidad, y no se descarta la posibilidad de lluvias.

El tiempo en Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comienza con sol y se prevé cielo mayormente nublado a la tarde noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Inicia la jornada con cielo parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado de mañana y mayormente nublado el resto de la jornada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 20 grados de mínima y 33 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y luego con aumento de nubosidad.