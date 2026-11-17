El Servicio Meteorológico Nacional dejó sin efecto las advertencias por tormentas que estuvieron vigentes durante la madrugada en Entre Ríos. La jornada comenzó con nubosidad y humedad elevada. Se espera una mejora progresiva de las condiciones, aunque no se descartan algunas precipitaciones durante las primeras horas. La temperatura máxima rondará los 28 grados.

En Gualeguaychú, la mayor probabilidad de lluvia será a las 9 de la mañana, y luego bajará significativamente la posibilidad de inestabilidad. A partir de las 13, se despejaría el cielo y daría paso a una tarde soleada y muy calurosa.

Durante el resto de la semana, las máximas se mantendrán estables, y la inestabilidad podría volver a aparecer el sábado.