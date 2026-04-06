En la tarde del martes comenzó a llover con mayor intensidad, y el SMN prevé que las precipitaciones se extiendan al menos hasta la noche.

“El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, expresa el alerta.

Por otra parte, emitieron un nuevo alerta amarillo por fuertes vientos, que se darán durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.”, advirtieron.