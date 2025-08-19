Así lo reportó a Daniel Hernández, especialista en meteorología. Según Hernández, se espera que a la tarde vuelva a llover copiosamente.

En la zona sur se registró 80 mm de agua caída durante la mañana, mientras que en la zona norte la cantidad de lluvia fue menor: 61 mm.

De acuerdo a los datos aportados por Daniel Hernández a Ahora ElDía “se espera actividad hasta mañana al mediodía, momento en que mejorará rápidamente con el ingreso de vientos del Sudoeste (pampero)”.