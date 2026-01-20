Personal de Comisaría Tercera dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en inmediaciones de calles Bolivia y J. J. Franco, en el marco de un legajo judicial caratulado por “amenazas en contexto de violencia de género”, correspondiente al 18 de enero, como así también interesaba un arma de fuego tipo revólver, calibre 38.

En el procedimiento se notificó de la medida a una ciudadana de 47 años, y se identificó como imputado a un joven de 24 años.

Como resultado del operativo, el allanamiento arrojó resultado positivo en cuanto al joven, procediéndose al secuestro de 12 plantas vivas de Cannabis Sativa, las cuales presentaban una altura aproximada de entre 2,70 y 4,10 metros, como así también al secuestro de 15 plantines de Cannabis Sativa, las cuales se encontraron en la vivienda al momento de la diligencia.

Las actuaciones finalizaron quedando todo lo actuado a disposición de la autoridad judicial interviniente.