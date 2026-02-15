Un caso de robo agravado tuvo un giro inesperado cuando la Policía Bonaerense encontró al principal sospechoso escondido dentro de un freezer durante un allanamiento realizado en González Catán, partido de La Matanza. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación encabezada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza y permitió la detención de Alexis Alejandro González, alias “Iceman”, quien se hallaba prófugo.

El operativo se originó el 2 de febrero, cuando efectivos policiales observaron en la intersección de Joaquín del Pino y Rosas a un hombre que forcejeaba con una mujer. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso escapó y subió a una motocicleta Honda roja, donde lo aguardaba un cómplice para huir del lugar.

La fuga se frustró a pocos metros, cuando la motocicleta impactó contra un móvil policial. Tras un forcejeo, los agentes lograron reducir y aprehender a Cristian Leonel Maidana, de 23 años, quien quedó detenido en el lugar.

Durante las pericias realizadas en la escena, el personal policial secuestró dos teléfonos celulares que estaban en poder de Maidana. La víctima reconoció uno de los dispositivos como propio, lo que reforzó la hipótesis delictiva. Ante estos elementos, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garete, dispuso la aprehensión y ordenó profundizar la investigación.

Con el avance de las tareas investigativas, los detectives identificaron a Alexis Alejandro González como el segundo implicado en el hecho. A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y otros indicios recolectados, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para su domicilio en González Catán, indicó Infobae.

Al arribar al inmueble, los efectivos encontraron resistencia por parte de una mujer que intentó impedir el ingreso alegando que su hijo discapacitado se encontraba en silla de ruedas dentro de la vivienda. No obstante, los agentes ingresaron y constataron que en la silla se ocultaban objetos de interés vinculados a la causa.

Durante la inspección del domicilio, los investigadores protagonizaron una escena inesperada: hallaron a González escondido dentro de un freezer. El hombre presentaba signos compatibles con hipotermia y fue asistido de inmediato por personal médico que acudió al lugar.

En el procedimiento se incautaron diversos elementos de relevancia para la causa. Entre ellos, una pistola Hi Power Detective con once municiones, dos cargadores, un chaleco de transporte de fuerzas especiales, una pistolera y varios teléfonos celulares de alta gama. Entre los dispositivos secuestrados figuraban un iPhone 11 Pro Max, dos iPhone 15 Pro Max blancos, un iPhone 17 Pro Max y dos equipos Samsung, además de vestimenta que habría sido utilizada durante el hecho investigado.

Según se informó, González registraba antecedentes penales por abuso sexual, robo y violencia familiar, con causas abiertas en distintos juzgados de la provincia de Buenos Aires. La causa fue caratulada como robo agravado y ambos detenidos permanecían a disposición de la fiscalía interviniente, que continuaba con la investigación para determinar si existían conexiones con otros hechos delictivos en la zona.