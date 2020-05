"Lo compramos a $700 porque lo necesitábamos, pero vamos a investigar si hubo abusos"

Embed CORONAVIRUS EN GUALEGUAYCHÚPolémica por la compra de alcohol en gel: el Municipio pagó más que el precio máximoeldiaonline.com/c1012217 Publicada por El Día de Gualeguaychú en Sábado, 16 de mayo de 2020

"La pandemia empezó el 20 de marzo, y en ese momento ya habíamos hecho una compra de alcohol en gel a principio de año, pero por el brote de coronavirus el insumo quedó fuera de stock y no se conseguía en ningún lado. Tuvimos un pedido de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de comprar 50 bidones de 5 litros de alcohol en gel. Y nosotros como Municipio teníamos que satisfacer esa demanda. Por eso tuvimos que salir a buscar un proveedor, y como todo producto con sobredemanda no fue sencillo conseguirlo, pero nosotros teníamos la obligación de tenerlo. Lo fundamental era conseguir el producto", introdujo el tema Irigoyen en declaraciones a ElDía.

Los hechos mencionados por el Secretario de Hacienda remiten al Decreto 1127/2020 con fecha del 8 de abril, cuando el Municipio aprobó “lo actuado por la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria respecto a la adquisición directa de 50 unidades de alcohol uso medicinal (alcohol en gel)” por el cual abonó la suma de 175.450 pesos.

Y como cada una de las cincuenta unidades representa un bidón de 5 litros, luego de hacer las cuentas correspondientes se muestra que el Municipio pagó el litro de alcohol en gel $701,80. Pero el problema surgió cuando el 16 de abril, el Artículo 4 de la resolución 115/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación fijó un precio máximo del litro de alcohol en gel en $500, por lo que el Municipio habría pagado $200 de lo correspondiente.

"Con el alcohol en gel, específicamente, a fines de marzo y principio de abril nosotros contactamos a todos nuestros proveedores de ese insumo. Dos nos contestan que lo tenían en stock, uno era la farmacia de la mutual de empleados de comercio, que nos dicen que lo tienen a 800 pesos el litro. Y el otro proveedor nos lo ofrece a $700. Si bien había una normativa que decía que los precios se tenían que retrotraer a febrero de 2020, la 86/2020, no especificaba cuál era ese precio. La que si mencionó un precio específico fue la resolución del 16 de abril", especificó Irigoyen.

"Había dos decisiones a tomar, y analizamos esas opciones con el Secretario de Desarrollo Social y Salud: o abríamos todos los centros de salud y todas las dependencias municipales con un alcohol en gel que conseguíamos a $700 y que las personas estén seguras y que no se contagien de covid-19 o cerrábamos todo el sistema de salud público por no ser seguro. Ese fue el sentido común que aplicamos en ese momento de emergencia. No podíamos poner un cartel en el centro de salud diciendo que no abrimos porque no teníamos alcohol en gel. El centro de salud tenía que abrir si o si porque tiene que estar abierto durante una pandemia, tiempos durante el cual no frenó ninguna dependencia municipal vinculada a la salud", afirmó.

Sobre las herramientas que tenía el Estado a mano en ese momento, como por ejemplo la resolución 86/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que en su Artículo 1 establece “la retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol en gel –en todas sus presentaciones– cuya comercialización se encuentre autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 15 de febrero de 2020, Irigoyen explicó que la situación de emergencia obligó al Estado local a actuar de esta manera.

"Era una situación muy difícil para aplicar la resolución. Nos podría haber dicho si no lo querés a 700 se lo vendo a otro. Pero nosotros necesitábamos que el proveedor nos entregue el insumo. Aplicar la resolución implicaba perder un tiempo que no teníamos para que se resuelva. Teníamos la obligación de tener el alcohol en gel", informó a ElDía.

Según el decreto antes mencionado, los 50 bidones de 5 litros fueron comprados a Rubén Alejandro Vitetta, quien según los registros públicos de la AFIP está registrado para la “venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases, venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y artículos de librería, y venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico”, pero no dice nada sobre la producción y la elaboración de artículos farmacéuticos, como es en este caso el alcohol en gel.

En este sentido, el Secretario de Haciendo prometió que el Estado no se va a quedar de brazos cruzados y que investigará si hubo una situación de abuso por parte del proveedor: "Vamos a investigar. Si hay una cuestión en la que podamos actuar ante un hecho de especulación, aún estamos a tiempo de hacerlo y lo vamos a hacer en caso de que esté dentro de nuestro alcance. Si está la vía, lo vamos a hacer. A nosotros no nos gusta que nos pasen este tipo de situaciones, pero tenemos la conciencia tranquila que en ese momento hicimos lo que teníamos que hacer, que era tener alcohol en gel para todo el servicio de salud y las personas que tenían que irse a atender. Necesitábamos alcohol en gel y lo conseguimos. Cuidar la salud fue el motivo de nuestra decisión".